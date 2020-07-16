Киев обвинил Москву в притеснении украинцев на территории Крыма

Киев обвинил Москву в притеснении украинцев на территории Крыма
Фото: pixabay.com
В Незалежной считают, что "агрессор" Россия усиливает "оккупацию"

На Украине оказались недовольны новым законопроектом, который приравнивает отчуждение российских территорий к экстремизму, введенным в РФ. В Незалежной считают, что наша страна таким образом пытается притеснить интересы украинцев, живущих в Крыму. С громким заявлением выступила уполномоченный Верховой рады по правам человека Людмила Денисова. 

Политик считает, что "агрессор" Россия специально ввела подобный законопроект. Украинцы, живущие на полуострове, оказались "в плену российской оккупации", несмотря на свою ярко выраженную гражданскую позицию, написала она на своей странице в "Фейсбук". Денисова считает, что наша страна нарушила десятую статью Конвенции о защите прав человека и основных свобод, где говорится о возможности беспрепятственно выражать свое мнение, уточняет телеканал "360"

Ранее принятие законопроекта прокомментировал РИА ФАН заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Он уточнил, что сохранение границ государства – одна из важнейших скреп, которая теперь закреплена в Основном законе страны – Конституции РФ.

Полина ЛЕДОВСКИХ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Серж
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кто то еще Киев серьезно воспринимает?
это ж клоуны!!!
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