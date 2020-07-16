Уставшему от президентства Зеленскому напророчили нервный срыв

Уставшему от президентства Зеленскому напророчили нервный срыв
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеСоратник Зеленского исполнил зажигательный танец в авто
По мнению украинского политолога, глава Незалежной может в любой момент покинуть свой пост

Аналитик Руслан Бортник считает, что действующий президент Украины Владимир Зеленский не справляется с тяжестью возложенных на него обязанностей. Эксперт заявил, что лидер Незалежной находится на грани психологического срыва.

Политолог, по его же словам, сделал такие выводы после общения с депутатами правящей партии "Слуга народа". Они рассказали, что глава страны подавлен и чувствует серьезное переутомление. При этом состояние Зеленского настолько тяжелое, что он даже может принять решение сложить с себя полномочия главы государства.  

Своими наблюдениями политолог поделился в эфире украинского канала "Наш".

Бортник также добавил, что облегчить свое положение Зеленский может, распустив парламент. По его мнению, длительность существования нынешнего созыва зависит от амбиций лидера Незалежной.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что украинские олигархи готовят замену Владимиру Зеленскому.

Фоторепортаж
Путин назвал несмешным президентство Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Эксперт: НАТО отрабатывает массированный удар по России

На нашу страну могут обрушиться три мощные атаки

Смешные анекдоты на 16 июля

Подборка новых шуток от "Утро.ру"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей