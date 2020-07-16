Народный избранник захотел "попу как у Ким"

Народный депутат от партии Зеленского "Слуга народа" и украинский ресторатор Николай Тищенко на сей раз поразил публику не просто скандальными и неоднозначными высказываниями, а зажигательными танцами на заднем сиденье авто.

Как сообщает телеканал "360", украинский нардеп сидел в автомобиле с радио-диджеем Вячеславом Деминым и в какой-то момент начал активно двигать бедрами прямо перед объективом камеры под композицию известной певицы Насти Каменских "Попа как у Ким".

Видеоролик с тверком от Тищенко был опубликован на странице Дениса Пятигорца в "Фейсбук". Пользователь раскритиковал депутатов "Слуги народа" и их избирателей. Также он добавил, что этой пантомимой Николай Тищенко рассказал своему электорату о ситуации в стране.

Ранее сообщалось, что у украинской телеведущей Марички Падалко в прямом эфире неожиданно выпал зуб. Однако она не растерялась и как ни в чем не бывало продолжила вести выпуск новостей.