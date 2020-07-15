Журналистка не растерялась и продолжила работу

Неприятная ситуация произошла с ведущей новостей во время прямого эфира на украинском телеканале. Маричка Падалко внезапно лишилась зуба. Видео инцидента стали бурно обсуждать зрители.

Журналистка зачитывала текст о том, как на одной из украинских баз отдыха обнаружили коронавирус. В этот момент у нее и выпал зуб. Женщина быстро убрала его рукой и продолжила вести новости как ни в чем не бывало.

Такой поступок журналистки поразил зрителей. В Сети отметили ее профессионализм и невозмутимость. "Молодец, что не растерялась", "Стрессоустойчивость уровень богиня", "Вот это выдержка", – обсудили конфуз в "Инстаграм". Впрочем, некоторые предположили, что это всего лишь шутка.

Сама Маричка Падалко инцидент никак не прокомментировала.

Непредвиденные ситуации во время прямых эфиров становятся все более частыми. "МИР24" напоминает об инциденте, когда за спиной ведущей, которая вышла в эфир из дома, подрались кошки.