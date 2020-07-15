"Съешьте его и замолчите": украинское посольство в Ереване облили борщом

"Съешьте его и замолчите": украинское посольство в Ереване облили борщом
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Молодежь кавказской республики призвала Киев не вбивать клин между Незалежной и Арменией

Здание посольства Украины в Ереване сегодня облили борщом в знак протеста против заявления украинского МИД, сделанного в связи с вооруженным конфликтом на армяно-азербайджанской границе. Национальный продукт России и Незалежной был пущен в ход членами молодежного союза "Дащнакцутюн".

По их мнению, заявление Киева направлено на обострение ситуации в кавказском регионе.

"Вы вбиваете клин в отношениях между Арменией и Украиной. Причины понятны, за этим стоят большие деньги, различные мотивы, но это нас не интересует, мы пришли вернуть вам сваренный вами борщ. Съешьте его и замолчите", – заявил представитель союза Гор Саркисян.

Как сообщает РИА "Новости", после этих его слов армяне начали бросать посуду с борщом в сторону украинской дипмиссии. Демонстранты в это время кричали: "Украина – не провоцируй", "Не поддерживайте агрессора", "Украинский президент – продажная шкура".

Также протестующие призвали местные власти не "политизировать бизнес-интересы", связанные с Азербайджаном.


Кидались ли салом армянские активисты, неизвестно.

Напомним, конфликт на армяно-азербайджанской границе начался еще 12 июля и продолжается до сих пор. В ходе обстрелов, погибли 11 азербайджанских военных, в том числе генерал, и четыре армянских офицера. Кроме того, Ереван сообщил о десяти раненых. Вину за сложившееся стороны перекладывают друг на друга.

В связи с происходящим МИД Украины 13 июля выпустил заявление, в котором говорится, что Киев выступает за политическое урегулирование конфликта на основе соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в ее международно признанных границах.

Мнение киевских властей весьма не понравилось в Ереване и накануне министерство иностранных дел Армении вызвало "на ковер" украинского посла Ивана Кулебу для разъяснений.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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