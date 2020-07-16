Украинцам показали фото Зеленского с патроном во лбу

Украинцам показали фото Зеленского с патроном во лбу
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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На акции протеста украинцам продемонстрировали фото Владимира Зеленского с пулей во лбу. 

Плакат с изображением президента заметили журналисты издания "Страна" на митинге перед зданием Верховной рады. При этом отмечается, что патрон настоящий, не нарисованный.

Акцию "Руки прочь от языка" организовала партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". Митингующие выступали против проекта закона №2362 авторства нардепа от "Слуги народа"  Максима Бужанского. В пятницу, 17 июля, его должны рассмотреть на заседании Рады. В законопроекте предложено перенести с 2020-го на 2023 год переход русскоязычных школ на украинский.

Как сообщает "Укринформ", на площади Конституции собрались больше тысячи человек. Митингующие держали в руках плакаты с надписям "Руки прочь от украинского языка", "Нет русификации", "Нас объединяет язык" и прочими.

Также на акции можно было увидеть множество украинских государственных флагов. В какой-то момент активисты зажгли под Радой файеры. А депутат Ирина Геращенко вызвала Максима Бужанского на дуэль – она предложила ему написать диктант на украинском и русском языках.

Ранее бывший депутат Верховной рады Украины назвал русский язык "языком животных".

Александра ЛЕОНИДОВА

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