В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове

В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Депутат из РФ предложил лидеру Республики не делать странных заявлений

Глава крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что на месте Киева он бы стал воевать за Крым, является абсурдом.

Ранее глава Республики заявил в интервью с Дмитрием Гордоном, что украинская сторона лишилась полуострова, не желая защищать свою землю. Киев отнесся к этому без внимания, с непростительной халатностью. На месте властей Незалежной он бы срочно привел армию в боевую готовность.

По словам Гемпеля, жители полуострова услышали от Лукашенко совершенно не то, что ожидали, – белорусский лидер был далек от риторики, содружественной россиянам. И такие заявления – настоящий абсурд, так как высказывание президента предполагает войну за землю против населяющего ее народа.

Депутат также отметил, что подобную ошибку часто совершают многие высокопоставленные чиновники и политики. Нередко главы государств и иные лица высказываются не самым умным образом о Крыме, ни разу при этом не побывав на его территории, сообщает РИА "Новости".

Гемпель призвал Лукашенко приехать в Крым, чтобы убедиться в полной законности исторического воссоединения полуострова с остальной частью России, отмечает РИА ФАН.

Ранее президент Белоруссии заявил в интервью с Гордоном, что Белоруссия и РФ опоздали с объединением в единое государство, так как теперь народ его страны это не примет.

Егор МАЛКОВ

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Серж
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сдает Тараканище - совсем берега попутал, "младший братец"
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