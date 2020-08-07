В Крыму нашли новое решение проблем с водой

В Крыму нашли новое решение проблем с водой
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Специалисты нашли способ заполнить обмелевшие водохранилища

В то время, как Крым страдает от засухи, на полуострове есть незадействованные источники питьевой воды. На это указали ученые Крымского федерального университета имени Вернадского. Речь идет о природных родниках.

Сейчас известно о 2,6 тыс. небольших источниках в Крыму. Некоторые из них используются жителями - люди самостоятельно прокладывают трубы в дома. Но большинство родников не задействовано. Это серьезное упущение, ведь малый источник с расходом 200 г в секунду может обеспечить водой около 70 человек. Что уж говорить о более сильных потоках.

По словам преподавателя вуза Геннадия Самохина, только в Симферополе имеется 14 крупных источников с расходом более 12 млн кубометров в год. Если устроить специальное оборудование по сбору и перекачке воды, то ее можно пустить в дома в небольших населенных пунктах или в водохранилища.

Крымские ученые уже изучают возможность наполнения водохранилищ из родников Бахчисарайского, Белогорского и Симферопольского районов, передает РИА "Новости" сообщение пресс-службы вуза.

Ранее сотрудники университета имени Вернадского предложили добывать воду в водоносных горизонтах под уровнем рек на полуострове. На этот проект, если его одобрят, потребуется около двух лет. До тех пор власти пытаются решить проблему засухи, перебрасывая запасы воды из одного резервуара в другой. Так, этим летом военные проложили дополнительный трубопровод в Симферополь из Белогорска.

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Фото: Semen Petrov/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: commons.wikimedia.org/Dmitry89 (CC BY-SA 4.0)
Фото: Serguei Fomine/Russian Look/www.globallookpress.com Фото: Виталий Тимкив/ТАСС Фото: Evgenii Shabanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

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