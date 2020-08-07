В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма

В России приструнили Польшу из-за планов по "возвращению" Крыма
Севастополь. Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com
В Москве напомнили Варшаве о поправках в Конституцию РФ в части государственного суверенитета

Президент Польши Анджей Дуда показал свою политическую некомпетентность, когда заявил, что поможет Украине "вернуть Крым". Об этом заявил первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Так он прокомментировал вчерашнее выступление Дуды в ходе инаугурации, в котором он сказал, что Варшава намерена отстаивать интересы Киева в ОБСЕ и окажет содействие Незалежной в восстановлении контроля над Крымом и Донбассом. Он счел это важной задачей для Польши.

По мнению российского сенатора, Дуда "немного забылся", поскольку является всего лишь руководителем Польши, а "не какой-то огромной и могучей империи". Джабаров предложил президенту соседней страны порассуждать о польских территориях в свете того, как Варшава приросла ими по итогам Второй мировой войны. Также он напомнил Дуде о новом федеральном законе по недопущению отторжения территорий РФ, принятом на основании внесенных поправок в Конституцию после всероссийского референдума.

"Я бы на его месте сейчас особо не распространялся, потому что в итоге можно попасть в не очень приятную историю. Срока, конечно, не будет, а вот в неприятную историю можно попасть", – сказал РИА ФАН сенатор.

Джабаров подчеркнул, что Крым является суверенной территорией России и не Дуде распоряжаться полуостровом. Он полагает, что самому Киеве лучше бы поостеречься Варшавы, т.к. поляки "с большим вниманием поглядывают на Галицию, которую считают своей". Властям Незалежной нужно сначала уберечь свои территории, а не заглядывать на чужие, резюмировал сенатор.

Напомним, еще в конце июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на встрече со своим польским коллегой Яцеком Чапутовичем пригласил Варшаву присоединиться к международной платформе, которая будет заниматься "деоккупацией" российского Крыма. Тогда же, как сообщало "Утро.ру", было объявлено о создании совместно с Украиной, Польшей и Литвой "Люблинского треугольника".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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