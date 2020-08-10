Работы по спасению Крыма от засухи заняли почти месяц

Российские военные специалисты завершили прокладку трубопровода. Теперь в страдающий от засухи Симферополь поступит вода с востока Крымского полуострова.

Работы по прокладке трубопровода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами длились около месяца. Для его постройки в республику были направлены более 300 экспертов из Южного, Западного и Восточного военных округов, а также 140 единиц спецтехники, сообщают "Вести.ru".

Реализация этого проекта позволила в значительной степени решить проблемы с пресной водой в столице региона.

Трубопровод между двумя водохранилищами был проведен по просьбе властей полуострова. Общая протяженность 15 линий составляет 900 километров. Таким образом, Симферополь будет получать до 50 тыс. кубометров пресной воды в день.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какие способы решения проблемы с водой предлагали эксперты. Так, ученые Крымского федерального университета имени Вернадского напомнили о том, что в республике есть незадействованные источники питьевой воды. Речь шла о природных родниках.