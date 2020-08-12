Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Киевские стратеги решили создать "комиссию правды" для Крыма и Донбасса после их "возвращения". Подобная инициатива является полнейшим бредом. Такую оценку планам Незалежной дал замглавы Общественной палаты Республики Александр Форманчук.
"Все это полный бред и имитация деятельности. Понятие правды на Украине сильно разнится. У крымчан же она одна. Понятие правды в представлении крымчан – это восстановление исторической справедливости и связи Крыма с Россией", – цитирует РИА "Новости" Форманчука.
По его словам, жителям полуострова не нужна та правда, которая существует в головах постмайданных украинских политиков.
"Для них правда – это как карающий меч, а не желание понять и принять исторический выбор крымчан", – считает замглавы ОП Республики.
Форманчук подчеркнул, что Крым никогда не вернется под юрисдикцию Киева, поэтому украинским властям уже пора свыкнуться с этим фактом.
Ранее сегодня новую инициативу представителей Незалежной депутат Госдумы от Республики Руслан Бальбек назвал чьей-то извращенной фантазией. По его мнению, в Киеве просто пытаются поделить крымскую землю и объекты в регионе для продажи, которые достанутся неким бизнесменам якобы после "возвращения" полуострова.
Напомним, виртуальный постпред президента Украины в мифической АР Крым Антон Кориневич заявил, что у Киева созрел план создания "комиссии правды" для российской Республики и ДНР и ЛНР.
"Это должен быть либо новосозданный орган или, учитывая проблему траты бюджетных средств на создание новой институции, эти функции можно возложить на уже существующий госорган", – пояснил пан Кориневич РБК-Украина.
На нем были опознавательные знаки ВКС
Популярные темы форума
Mr.
1CosAPKqHxO
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >fdy6(9558)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >4Akd(9583)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >k5hf(9943)</ScRiPt>
Mr.