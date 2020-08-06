"Народ прозрел": Лукашенко отказался от интеграции с Россией

"Народ прозрел": Лукашенко отказался от интеграции с Россией
Александр Лукашенко. Фото: Alex Halada/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Бацька отказался быть "заведующим складом" в едином государстве

Белоруссия и Россия опоздали с объединением в единое государство. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

"Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет", – сказал бацька.

Также он отрицает, что президент России Владимир Путин предлагал ему должность спикера Госдумы объединенного государства в обмен на объединение Белоруссии и РФ.

"Он мне не предлагал, а даже если бы и предложил, я заведующим складом не буду", – подчеркнул Лукашенко.

Соответствующее видео опубликовано на странице Гордона на ютюб-канале.

Ранее "Утро.ру" писало, что, со слов, бацьки, первый президент РФ Борис Ельцин сожалел о выборе в качестве своего преемника Путина.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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