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Белоруссия и Россия опоздали с объединением в единое государство. Об этом заявил президент Республики Александр Лукашенко в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
"Если бы я даже согласился на объединение, в Белоруссии это никогда не воспримут. Народ перезрел. Это можно было лет 20-25 назад. Сейчас нет", – сказал бацька.
Также он отрицает, что президент России Владимир Путин предлагал ему должность спикера Госдумы объединенного государства в обмен на объединение Белоруссии и РФ.
"Он мне не предлагал, а даже если бы и предложил, я заведующим складом не буду", – подчеркнул Лукашенко.Соответствующее видео опубликовано на странице Гордона на ютюб-канале.
Ранее "Утро.ру" писало, что, со слов, бацьки, первый президент РФ Борис Ельцин сожалел о выборе в качестве своего преемника Путина.
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