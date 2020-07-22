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Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о программе стимулирования отечественного туризма. Организация опубликовала список российских регионов, при посещении которых граждане могут рассчитывать на кэшбек в размере от 5 до 15 тысяч рублей.
При туре от 25 до 50 тыс. возвращается пять тысяч рублей, от 50 до 75 – десять тысяч. При покупке тура от 75 тысяч рублей граждане могут получить максимальный кэшбек – 15 тысяч рублей.
Тур в первую группу регионов включает в себя продолжительность поездки не менее чем на пять дней в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Ниже представлен список субъектов, попадающих в акцию.
Центральные регионы
В этот список вошли Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.
Регионы северо-запада
Архангельская, Вологодская, Карелия, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.
Южные регионы
Астраханская, Волгоградская области и Кабардино-Балкарская Республика
Приволжские регионы
Башкирия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.
Урал
Свердловская, Тюменская и Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ
Сибирь
Бурятия, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край, Хакасия
Дальневосточные регионы
Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Сахалин
Вторая группа регионов включает в себя 11 субъектов РФ. Они являются областями "вне высокого летнего сезона" с турами от 1 октября по 20 декабря. Туда вошли Алтайский и Краснодарский края, Республика Алтай, Калининградская, Московская и Ленинградская области, Ставрополье, Москва и Санкт-Петербург, республика Крым и Севастополь, сообщается на сайте АТОР.
"Утро.ру" писало, что программа создана после решения правительств выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.
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