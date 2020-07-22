Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России

Какие регионы выплатят компенсации за путешествия в России
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В акции участвуют 44 субъекта

Ассоциация туроператоров России (АТОР) рассказала о программе стимулирования отечественного туризма. Организация опубликовала список российских регионов, при посещении которых граждане могут рассчитывать на кэшбек в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

При туре от 25 до 50 тыс. возвращается пять тысяч рублей, от 50 до 75 – десять тысяч. При покупке тура от 75 тысяч рублей граждане могут получить максимальный кэшбек – 15 тысяч рублей. 

Тур в первую группу регионов включает в себя продолжительность поездки не менее чем на пять дней в период с 15 августа по 20 декабря 2020 года. Ниже представлен список субъектов, попадающих в акцию.

Центральные регионы

В этот список вошли Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области.

Регионы северо-запада

Архангельская, Вологодская, Карелия, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области.

Южные регионы

Астраханская, Волгоградская области и Кабардино-Балкарская Республика

Приволжские регионы

Башкирия, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Пермский край, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.

Урал

Свердловская, Тюменская и Челябинская область, Ханты-Мансийский автономный округ

Сибирь

Бурятия, Иркутская, Кемеровская и Новосибирская области, Красноярский край, Хакасия

Дальневосточные регионы

Камчатка, Приморский и Хабаровский края, Сахалин

Вторая группа регионов включает в себя 11 субъектов РФ. Они являются областями "вне высокого летнего сезона" с турами от 1 октября по 20 декабря. Туда вошли Алтайский и Краснодарский края, Республика Алтай, Калининградская, Московская и Ленинградская области, Ставрополье, Москва и Санкт-Петербург, республика Крым и Севастополь, сообщается на сайте АТОР.

"Утро.ру" писало, что программа создана после решения правительств выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.

Егор МАЛКОВ

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