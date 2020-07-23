Сроки возврата денег за авиабилеты прояснили

Надеяться на возврат средств можно не раньше, чем через три года

Если в стране объявят режим ЧС, то россияне смогут получить деньги за отмененный авиарейс. Однако это станет возможно не раньше, чем через три года. Об этом сообщается в докладе Минтранса. 

В течение трех лет средства останутся в "замороженном" состоянии у авиакомпании. Граждане смогут потратить свои деньги только на то, чтобы купить другой билет у этого авиаперевозчика, пишет URA.RU. До того, как возврат средств станет возможным, за стоимость билета будут копиться проценты. 

Сейчас в России открыты несколько границ. Улететь отдыхать можно в шесть городов. 

Ранее все границы были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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