Отбор проводился по географическому принципу

Власти составили список российских городов, из которых могут разрешить международные полеты на первом этапе возобновления авиасообщения. Соответствующее предложение было направлено в Москву заместителем главы Минтранса Александром Нерадько.

Ведомство выбрало указанные города по географическому критерию – именно на их территориях расположены аэропорты, до которых могут добраться граждане из соседних регионов для полетов в другие страны. Эпидемиологические требования едины для каждой воздушной гавани, вне зависимости от числа международных рейсов. В число городов вошли:

Москва

Санкт-Петербург

Ростов-на-Дону

Екатеринбург

Новосибирск

Владивосток



Как отмечают "Известия", перечень государств, с которыми РФ возобновит первые рейсы, будет согласовываться Росавиацией и российским МИД и главным и региональными управлениями Роспотребнадзора в указанных городах.

Второй этап предполагает контроль эпидемиологической обстановки: раз в 14 дней уполномоченные ведомства будут направлять в Москву список государств, которые могут войти в разрешенный перечень. То есть при восстановлении международного авиасообщения с 1 августа остальные аэропорты России могут принимать рейсы с другими странами не раньше середины месяца.

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