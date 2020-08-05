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С 1 августа Россия открыла авиасообщение с Турцией. Путешественники сразу же начали бронировать отели и покупать билеты, но по прилете их ждало сильное разочарование: из-за пандемии условия турецкого отдыха сильно изменились.
В первую очередь россияне пожаловались на заполненные отели и длинные очереди в ресторанах. Все дело в том, что еду теперь накладывают официанты, что создает крупное столпотворение людей. Более того, большая часть отдыхающих не соблюдает дистанцию в очередях. Туристы также отметили, что относительно предыдущих лет, выбор блюд заметно уменьшился.
Еще одной причиной недовольства стало отсутствие какой-либо анимации в отелях.
"Только играем в дартс и слушаем живую музыку", – рассказали туристы в интервью изданию "Газета.ру".
Изменения коснулись и правил посещения SPA-центров и тренажерных залов. Теперь туда можно ходить только по предварительной записи и не более, чем на полчаса.
Отдыхающих также поразило отсутствие кондиционеров в отелях. По мнению руководства, это поможет снизить распространение COVID-19.
Пляжи также переполнены, из-за чего шезлонги стоят слишком близко друг к другу. О соблюдении эпидемиологических норм не может идти и речи.
Возмутил российских туристов и тот факт, что перед заселением их заставляют подписывать документ о том, что отели не несут никакой ответственности за защиту постояльцев от коронавируса.
Напомним: сегодня стало известно о том, что сразу после открытия границ с Россией в Турции была зафиксирована новая вспышка COVID-19.
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