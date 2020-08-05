Наплыв россиян мог усугубить эпидемиологическую ситуацию в стране

Число заболевших коронавирусом в Турции резко выросло за последние несколько дней. Об этом заявил глава местного Минздрава Фахреттин Коджа.

За последние сутки в Турции заразились COVID-19 более 1 тысячи человек. Такого уже давно не было, подчеркнул министр.

В сообщении в "Твиттер" он напомнил всем отдыхающим на курортах об ответственности и призвал власти принять меры, чтобы "не допустить тяжелых последствий".

С 1 августа было возобновлено авиасообщение между Россией и Турцией. Россияне массово бросились бронировать отели и скупать билеты на самолеты. Пока из РФ можно долететь только до Стамбула и Анкары, но уже с 10 августа планируются рейсы непосредственно на курорты – в Анталью, Бодрум и Даламан.

Впрочем, некоторые туристы не скрывают, что их настораживают новые правила отдыха на турецких курортах, в частности – запрет самим брать еду со шведских столов. Нет ясности также по поводу обсервации: людей беспокоит возможность попасть на принудительную изоляцию при обнаружении у них симптомов, схожих с коронавирусом.

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