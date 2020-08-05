Прием необычной вакцины будет осуществляться через рот

Белок из личинки шелкопряда может стать основой для создания вакцины против COVID-19. Такое мнение выразил японский профессор Такахиро Кусакабэ.

Спецалист напомнил, что на коронавирусе находятся шипы – они создаются протеином S, который их и образует. Практически похожий протеин можно создать с помощью шелкопряда. Главное отличие – в нем не будет вируса. В тело гусеницы внедряют генные данные SARS-SoV-2, и в его теле создается белок с похожей структурой.

Предполагается, что прием таких вакцин будет осуществляться через рот – народы Азии привыкли обедать личинками шелкопряда.

Эксперт уверен, что стоимость препарата будет не дороже обыкновенной прививки против гриппа, сообщает РИА "Новости".