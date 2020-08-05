Курс рубля
- Евро по 90: эксперты оценили шансы девальвации рубля
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
Белок из личинки шелкопряда может стать основой для создания вакцины против COVID-19. Такое мнение выразил японский профессор Такахиро Кусакабэ.
Спецалист напомнил, что на коронавирусе находятся шипы – они создаются протеином S, который их и образует. Практически похожий протеин можно создать с помощью шелкопряда. Главное отличие – в нем не будет вируса. В тело гусеницы внедряют генные данные SARS-SoV-2, и в его теле создается белок с похожей структурой.
Предполагается, что прием таких вакцин будет осуществляться через рот – народы Азии привыкли обедать личинками шелкопряда.
Эксперт уверен, что стоимость препарата будет не дороже обыкновенной прививки против гриппа, сообщает РИА "Новости".
Причиной могли стать угрозы санкций со стороны США
Эксперты опасаются повторения кризиса 1990-х годов