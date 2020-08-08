Пройти КПП не удастся с 9 августа

Попасть на Украину из Крыма и обратно будет сложно с 9 по 30 августа. Киев решил закрыть границу из-за распространения коронавируса.

Об этом сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале. Въехать в Незалежную или выехать из нее смогут лишь украинцы и члены их семей.

Как пишет "Интерфакс", на границе двух государств есть три украинских КПП. С российской стороны на севере Крыма также расположены пункты прохода.