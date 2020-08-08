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Попасть на Украину из Крыма и обратно будет сложно с 9 по 30 августа. Киев решил закрыть границу из-за распространения коронавируса.
Об этом сообщил министр украинского кабмина Олег Немчинов в своем телеграм-канале. Въехать в Незалежную или выехать из нее смогут лишь украинцы и члены их семей.
Как пишет "Интерфакс", на границе двух государств есть три украинских КПП. С российской стороны на севере Крыма также расположены пункты прохода.
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