Артист заразился прямо перед 60-летием

Актер Антонио Бандерас, у которого 10 августа день рождения, заявил, что заразился коронавирусом. Звезда Голливуда отмечает: его состояние хорошее, болезнь проявляется в виде небольшой усталости.

Бандерас, тем не менее, настроен оптимистично: он не сомневается в том, что в скором времени сможет поправиться.

"Уверен, что пойду на поправку как можно скорее по медицинским показаниям, которые, я надеюсь, позволят мне преодолеть инфекционный процесс, от которого я страдаю и от которого страдает очень много людей по всей планете", – написал актер на своей странице в "Инстаграме".

Артист отметил, что проведет это время за чтением и отдыхом, а также мыслями о будущих планах, сообщает телеканал "360".

"Начну наполнять смыслом мое 60-летие, сохраняя полный энтузиазм. Всех крепко обнимаю", – добавил актер.