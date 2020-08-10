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Актер Антонио Бандерас, у которого 10 августа день рождения, заявил, что заразился коронавирусом. Звезда Голливуда отмечает: его состояние хорошее, болезнь проявляется в виде небольшой усталости.
Бандерас, тем не менее, настроен оптимистично: он не сомневается в том, что в скором времени сможет поправиться.
"Уверен, что пойду на поправку как можно скорее по медицинским показаниям, которые, я надеюсь, позволят мне преодолеть инфекционный процесс, от которого я страдаю и от которого страдает очень много людей по всей планете", – написал актер на своей странице в "Инстаграме".
Артист отметил, что проведет это время за чтением и отдыхом, а также мыслями о будущих планах, сообщает телеканал "360".
"Начну наполнять смыслом мое 60-летие, сохраняя полный энтузиазм. Всех крепко обнимаю", – добавил актер."Утро.ру" писало ранее, что Мел Гибсон вылечился от коронавируса, которым заразился еще в апреле.
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