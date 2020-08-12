Соперничество с Россией ставит под угрозу жизни американцев - СМИ США

Соперничество с Россией ставит под угрозу жизни американцев - СМИ США
Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: Mikko SuutarinenHelsingin Sanom/ZUMAPRESS.com\www.globallookpress.com
Белый дом заподозрили в "фармацевтической гонке"

Президент США Дональд Трамп не упустит случая вступить в соревнование с российским коллегой Владимиром Путиным, который накануне объявил о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса. Теперь глава Белого дома потребует того же от американских фармацевтов, не думая о безопасности препарата для граждан. Такими опасениями поделилась бывший руководитель ведомства по контролю качества продовольствия и медикаментов США Маргарет Хамбург.

"Уверена, это станет для него еще одним поводом подталкивать американских исследователей к ускорению работы", – цитирует ее New York Times.

О том, что в России прошли успешные испытания вакцины от коронавируса, стало известно в июле, а 11 августа президент Путин заявил, что препарат прошел все проверки и разрешен к массовому производству и применению. Одна из дочерей Путина даже уже испытала средство на себе.

Триумф российских фармацевтов вызвал неоднозначную реакцию в мире. В некоторых странах уже заявили о готовности заключить с РФ контракт на поставку препарата. В США же преобладает мнение, что Россия обогнала их специалистов, просто проигнорировав требования безопасности.

Впрочем, есть и такие, кто заподозрил РФ в том, что она что-то скрывает по поводу коронавируса.

"Скорость, с которой русские придумали вакцину, должна вызывать беспокойство. Есть риск, что это повысит уровень недоверия между США и РФ", - заявил бывший сотрудник администрации американского президента Дэвид Крамер.

Накануне Трамп заявил, что американская вакцина практически готова и у Белого дома есть договоренность с местными производителями о срочном выпуске 600 млн доз препарата, как только он будет одобрен, передает RT.

Последние данные о распространении COVID-19 – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

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