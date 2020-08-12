Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Президент РФ Владимир Путин – спаситель мира. Так французская пресса отреагировала на сообщение, что Россия уже создала вакцину от коронавируса и готова ею поделиться с другими странами.
Издание Liberation поместило изображение Путина в костюме Джеймса Бонда на первую полосу свежего номера. В его руках – шприц с препаратом.
О том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, президент страны накануне лично оповестил всех с экранов телевизоров. И добавил, что безопасность препарата доказана – его дочь сделала прививку.
Впрочем, не все в мире хорошо отреагировали на новость, что спасение от коронавируса найдено. В США заявили, что российские специалисты поспешили в ущерб безопасности. Более того, американские эксперты опасаются, что тем самым Москва поставила под угрозу жизни граждан США. Азартный президент Дональд Трамп теперь может потребовать от местных специалистов поторопиться с разработкой и производством препарата, не оставив медикам времени на проверку.
Между тем первые партии вакцины "Спутник V" должны сойти с конвейера уже через две недели. О том, какие ограничения придется соблюдать в день прививки, рассказали врачи.
Пожилым гражданам РФ придет дополнительное пособие
Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее
Популярные темы форума
Mr.
1CosAPKqHxO
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >fdy6(9558)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >4Akd(9583)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >k5hf(9943)</ScRiPt>
Mr.