Близкое избавление от коронавируса обрадовало не всех

Президент РФ Владимир Путин – спаситель мира. Так французская пресса отреагировала на сообщение, что Россия уже создала вакцину от коронавируса и готова ею поделиться с другими странами.

Издание Liberation поместило изображение Путина в костюме Джеймса Бонда на первую полосу свежего номера. В его руках – шприц с препаратом.

О том, что в РФ зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, президент страны накануне лично оповестил всех с экранов телевизоров. И добавил, что безопасность препарата доказана – его дочь сделала прививку.

Впрочем, не все в мире хорошо отреагировали на новость, что спасение от коронавируса найдено. В США заявили, что российские специалисты поспешили в ущерб безопасности. Более того, американские эксперты опасаются, что тем самым Москва поставила под угрозу жизни граждан США. Азартный президент Дональд Трамп теперь может потребовать от местных специалистов поторопиться с разработкой и производством препарата, не оставив медикам времени на проверку.

Между тем первые партии вакцины "Спутник V" должны сойти с конвейера уже через две недели. О том, какие ограничения придется соблюдать в день прививки, рассказали врачи.