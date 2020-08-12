Первые партии вакцины от COVID-19 выпустят в течение двух недель

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Прививать граждан РФ будут в добровольном порядке

Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение 14 дней. Об этом сообщил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко. 

Он уточнил, что прививать всех желающих будут в добровольном порядке, пишет РИА "Новости". 

Вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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