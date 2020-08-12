Прививать граждан РФ будут в добровольном порядке

Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение 14 дней. Об этом сообщил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Он уточнил, что прививать всех желающих будут в добровольном порядке, пишет РИА "Новости".

Вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку.