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Первые партии вакцины от коронавируса будут выпущены в течение 14 дней. Об этом сообщил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.
Он уточнил, что прививать всех желающих будут в добровольном порядке, пишет РИА "Новости".
Вакцину от коронавируса зарегистрировали 11 августа. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей уже сделала себе прививку.
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