РФ запатентовала вакцину против COVID-19

Автор разработки заявил, что в проекте приняли участие 17 специалистов

Отечественный патент на вакцину против SARS-CoV-2 получен примерно два месяца назад. В разработке приняли участие 17 российских специалистов, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, после получения патента можно налаживать производство препарата в других странах. Одним из авторов является и сам Гинцбург, сообщает "Интерфакс".

Когда выпуск препарата будет налажен, создателям должны направить отчисления от созданной разработки, сообщает URA.ru.

11 августа президент России Владимир Путин заявил, что Россия стала первой страной, зарегистрировавшей вакцину против коронавирусной инфекции.

Егор МАЛКОВ

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