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В день вакцинации от коронавируса лучше не пить спиртное. Оно может снизить иммунитет и сделает лекарство менее действенным. Об этом рассказал главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн.
РИА "Новости" напоминает, что во вторник, 11 августа, в России была зарегистрирована первая вакцина от COVID-19. Об этом проинформировал Владимир Путин. Он также рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку.
В свою очередь, руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко объяснил, что созданный в нашей стране препарат полностью безопасен для здоровья, информирует "Свободная пресса".
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