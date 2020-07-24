Мелу Гибсону пришлось провести неделю в больнице

Известный голливудский актер Мел Гибсон вылечился от коронавируса, которым заразился еще в апреле.

Как рассказал представитель Гибсона изданию People, актер провел неделю в одной из больниц Лос-Анджелеса. Врачи лечили его ремдесивиром. С тех пор тест артиста на коронавирус давал отрицательный результат. Также у звезды Голливуда обнаружили антитела к инфекции из Китая.

Свое заражение вирусом SARS-CoV-2 Мел Гибсон тщательно скрывал от публики. О том, что он переболел коронавирусом, стало известно только сейчас.

Ранее сообщалось, что двое сенаторов Совета Федерации заразились коронавирусом. Состояние одного из них медики оценивают как тяжелое.