Состояние одного из них специалисты оценивают как тяжелое

Двое сенаторов Совфеда не присутствовали на пятничном собрании из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила Валентина Матвиенко во время вступительной речи.

Как указывает РИА "Новости", спикер отметила, что ситуация в стране с коронавирусом улучшилась, но эпидемия не закончилась. Она также призвала всех быть очень внимательными.

Состояние 68-летнего сенатора Алексея Александрова у медиков вызывает опасение. Врачи отмечают, что он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала Людмила Нарусова.