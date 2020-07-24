Российские сенаторы заразились коронавирусом

Состояние одного из них специалисты оценивают как тяжелое

Двое сенаторов Совфеда не присутствовали на пятничном собрании из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила Валентина Матвиенко во время вступительной речи. 

Как указывает РИА "Новости", спикер отметила, что ситуация в стране с коронавирусом улучшилась, но эпидемия не закончилась. Она также призвала всех быть очень внимательными. 

Состояние 68-летнего сенатора Алексея Александрова у медиков вызывает опасение. Врачи отмечают, что он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала Людмила Нарусова. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Беспрецедентные меры: Мишустин о выплатах россиянам – главное

Премьер-министр рассказал обо всех мерах поддержки населения

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей