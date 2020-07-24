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Двое сенаторов Совфеда не присутствовали на пятничном собрании из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщила Валентина Матвиенко во время вступительной речи.
Как указывает РИА "Новости", спикер отметила, что ситуация в стране с коронавирусом улучшилась, но эпидемия не закончилась. Она также призвала всех быть очень внимательными.
Состояние 68-летнего сенатора Алексея Александрова у медиков вызывает опасение. Врачи отмечают, что он находится в тяжелом состоянии. Об этом рассказала Людмила Нарусова.
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