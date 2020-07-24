Путешествие в три разрешенные страны не грозит ростом заболевших в РФ

В пятницу стало известно, что с 1 августа Россия открывает границы. Улететь можно будет в Турцию, Великобританию и Танзанию. Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что посещать эти государства можно, не боясь, подхватить инфекцию из Китая.

По словам вирусолога, в этих странах ситуация с COVID-19 "достаточно хорошая". Туристы, которые решат отправиться туда, не испортят картину с коронавирусом в России.

Однако Альтштейн в разговоре с порталом URA.RU предупредил, что если россияне рискнут улететь в страны, с которыми Россия не открыла еще границы, через Белоруссию, то может возникнуть опасность новой вспышки.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне пробираются в Турцию через соседнее государство.