Врач оценил опасность открытия границ в России

Путешествие в три разрешенные страны не грозит ростом заболевших в РФ

В пятницу стало известно, что с 1 августа Россия открывает границы. Улететь можно будет в Турцию, Великобританию и Танзанию. Доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что посещать эти государства можно, не боясь, подхватить инфекцию из Китая. 

По словам вирусолога, в этих странах ситуация с COVID-19 "достаточно хорошая". Туристы, которые решат отправиться туда, не испортят картину с коронавирусом в России.

Однако Альтштейн в разговоре с порталом URA.RU предупредил, что если россияне рискнут улететь в страны, с которыми Россия не открыла еще границы, через Белоруссию, то может возникнуть опасность новой вспышки. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что россияне пробираются в Турцию через соседнее государство. 

Полина ИВАНОВА

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