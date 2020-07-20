Границы для путешественников все еще остаются закрытыми

Спрос на туры в Турцию резко вырос после слухов о возобновлении авиасообщения с Россией. Тем временем нетерпеливые путешественники уже начали летать на курорт через Белоруссию, с которой недавно открылись границы. Об этом журналистам рассказали туроператоры.

На данный момент Турция занимает второе место по востребованности среди россиян, а после слухов о скором возобновлении авиасообщения, по оценкам Level.Travel, количество поисковых запросов увеличилось в шесть раз.

"Подпольно россияне уже достаточно активно ездят на турецкие курорты",

– пишет "Коммерсант" со ссылкой на представителя OnlineTur.ru Игоря Блинова. По его словам, россияне также выбирают для отдыха пляжи Албании и Египта, попадая туда все так же через Белоруссию.

Формально купить такой тур пока нельзя, но подобные предложения можно встретить на сайтах белорусских турагенств. Тем не менее, путешествия через соседнюю республику для большинства россиян все же кажутся слишком дорогими и сложными, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, сколько будут стоить путевки в Турцию после открытия границ.