Туристов будет немного – заявил эксперт

Россияне летом 2020 года смогут отдохнуть не только в Сочи и в Крыму, но и в Турции. Полеты между нашей страной и излюбленным местом для путешествий могут открыться уже сегодня, 15 июля. Туроператоры также готовы начать продавать путевки, однако сколько будет стоить проживание и перелет до курорта – точно не ясно.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов считает, что цены на путевки останутся на уровне прошлого года, но при этом особого ажиотажа среди россиян не будет. Однако эксперт отметил, что сравнивать отели Турции и российского юга пока сложно.

"Ажиотажа сверхъестественного не будет, но очень многие ждут. Многие туроператоры уже практически готовы выставить цены, многие планируют. Цена сохранится на уровне прошлого года",

– рассказал он в интервью "Москва FM".

Несмотря на то, что границы между странами могут в скором времени открыть, Турция сможет восстановить авиасообщение в том же объеме только через несколько лет.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что иностранные туристы были разочарованы отдыхом на курорте. По их словам, отели и еда стали стоить значительно дороже, а за лежаки практически приходится драться.