Отдых в Турции: Москва договорилась с Анкарой об открытии границ

Отдых в Турции: Москва договорилась с Анкарой об открытии границ
Стамбул. Фото: Viktor Gritsuk/Russian Look/www.globallookpress.com
Перелеты разрешены с 15 июля

Москва договорилась с Анкарой о возобновлении воздушного сообщения с сегодняшнего дня. Об этом пишет Anadolu со ссылкой на турецкое Министерство транспорта.

По данным агентства, переговоры российской и турецкой сторон состоялись ночью. Официальных комментариев по этому поводу со стороны нашей страны пока нет, отмечает телеканал "360".

Ранее глава Минтранса России Евгений Дитрих сообщал, что Россия рассматривает предложение Турции открыть границы. Тогда министр озвучивал дату 15 июля, напоминает URA.RU.

Недавно "Утро.ру" рассказывало, что в России могут ввести штрафы для путешественников, которые отправятся в страны, где бушует коронавирусная инфекция. Также рублем планируют наказывать тех, кто решит отдохнуть в государствах, которые не рекомендуется посещать из-за стихийных бедствий или вооруженных конфликтов.

Ольга ФЕДОРОВА

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