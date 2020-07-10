Власти намерены бороться с распространением COVID-19 в нашей стране

В РФ хотят ввести штрафные санкции в отношении российских туристов, которые будут посещать страны, где бушует коронавирус. Также рублем планируют наказывать и тех, кто поедет в государства, которые не рекомендуется посещать из-за стихийных бедствий или вооруженных конфликтов.

Как сообщает URA.RU, с таким предложением выступил член комитета Госдумы по физической культуре и туризму Дмитрий Свищев. Он считает такую практику вполне целесообразной для прекращения распространения в России коронавирусной инфекции. По его словам, эти штрафы будут не такими высокими, как те, что введены в ряде европейских государств.

О том, что в Комитете по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержали идею Свищева о введении наказания для туристов, сообщает и агентство городских новостей "Москва". Журналистам чиновник заявил, что приветствует любые жесткие меры, которые способны предотвратить распространение вируса SARS-CoV-2. Какова же будет сумма штрафов, предстоит решать компетентным органам.

Кроме того, на портале Российской общественной инициативы уже началось голосование по внесению поправок в закон "Об основах туристской деятельности" и Кодекс об административных правонарушениях РФ. Поправки подразумевают введение штрафов для туристов за посещение опасных стран. В документе также предлагается взимать с россиян деньги, которые будут потрачены государством за их эвакуацию из неблагополучных регионов.

Ранее "Утро.ру" сообщало о том, что в отелях на российских курортах закончились свободные места из-за наплыва туристов. На пляжах люди буквально лежат друг на друге и требуют "открыть Турцию"