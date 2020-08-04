Спрос на Турцию упал: россияне испугались условий въезда

Спрос на Турцию упал: россияне испугались условий въезда
Фото: pixabay.com
Люди не хотят связываться с лишними хлопотами

Прогнозы экспертов о потоке российских туристов в Турцию не оправдался. Люди всерьез опасаются провести отпуск в обсервации и отказываются от путешествия.

О том, что спрос на отдых в Турции затормозился, сообщила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина. По ее словам, причина кроется в боязни туристов попасть в обсерватор в случае проявления симптомов заболевания, а также в нежелании делать справку об отсутствии заболевания по прилету домой.

В своем комментарии "Интерфакс-Туризм" эксперт отметила, что россияне не хотят связываться с лишними хлопотами.

По мнению Тюриной, массовый поток туристов в Турцию не удастся наладить, пока страна не упростит правила въезда. Российские туристы настроены ехать на курорты, где их отпуску ничто не угрожает и нет ощутимых трудностей при организации путешествия.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как россиян обманывают с отдыхом в Турции. Турсектор понес огромные потери и старается "заманить" людей на курорты.

Также стало известно, что российские авиаперевозчики начали массово отменять рейсы за границу. Так что первые путешественники уже столкнулись с серьезными проблемами.

Ольга ФЕДОРОВА

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