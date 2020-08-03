У туристов есть шанс совсем скоро отправиться на Остров свободы

Представители посольства Кубы в России рассказали, что страны могут возобновить авиасообщение 17 сентября. Об этом стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как поведали источники, туроператоры уже готовы заняться поездками россиян на Остров свободы. Одна из авиакомпаний уже открыла доступ к бронированию билетов на Кубу.

Вероятно, улететь можно будет на курорт Варадеро, уточняет "МИР24". Откроются также пляжи на Кайо-Коко, Кайо-Гильермо и Кайо-Санта-Мария.

Россия закрыла границы 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа россияне могут улететь в три страны – Турцию, Великобританию и Танзанию.