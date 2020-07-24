Отпуск летом 2020 года: когда можно дешево улететь в Турцию

Отпуск летом 2020 года: когда можно дешево улететь в Турцию
Пляж. Фото: Andrey Arkusha, Андрей Аркуша/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поездка в Стамбул стоит от 7,6 тысяч рублей

Любимая российскими путешественниками Турция открыла границы. Осталось разобраться, когда выгоднее всего лететь в отпуск. Так, недорогие билеты из столицы России на турецкие курорты можно приобрести по второй половине августа.

Самые дешевые билеты на рейс Москва-Стамбул продаются на 22, 23, 26, 27 и 29 августа. В эти даты билет в одну сторону можно купить за 7 632 рубля, сообщили аналитики сервиса путешествий "Туту.ру".

В популярную у наших соотечественников Анталию также выгоднее всего лететь в последние недели лета. Стоимость перелета начинается от 10 189 рублей в одну сторону, сообщает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, с какими странами Россия возобновляет авиасообщение с 1 августа. Так, россияне смогут отправиться на курорты Турции, побывать в Великобритании или отдохнуть на экзотическом острове Занзибар в Танзании.

Вместе с этим, эксперты сообщают, что цены на билеты по заграничным направлениям вряд ли будут дешевыми. Высокий спрос исключает распродажу и скидки, поэтому захотевшим отдохнуть, скорее всего, придется раскошелиться.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россия открывает границы: куда можно полететь

Рейсы запустят с 1 августа

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей