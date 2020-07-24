Поездка в Стамбул стоит от 7,6 тысяч рублей

Любимая российскими путешественниками Турция открыла границы. Осталось разобраться, когда выгоднее всего лететь в отпуск. Так, недорогие билеты из столицы России на турецкие курорты можно приобрести по второй половине августа.

Самые дешевые билеты на рейс Москва-Стамбул продаются на 22, 23, 26, 27 и 29 августа. В эти даты билет в одну сторону можно купить за 7 632 рубля, сообщили аналитики сервиса путешествий "Туту.ру".

В популярную у наших соотечественников Анталию также выгоднее всего лететь в последние недели лета. Стоимость перелета начинается от 10 189 рублей в одну сторону, сообщает URA.RU.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, с какими странами Россия возобновляет авиасообщение с 1 августа. Так, россияне смогут отправиться на курорты Турции, побывать в Великобритании или отдохнуть на экзотическом острове Занзибар в Танзании.

Вместе с этим, эксперты сообщают, что цены на билеты по заграничным направлениям вряд ли будут дешевыми. Высокий спрос исключает распродажу и скидки, поэтому захотевшим отдохнуть, скорее всего, придется раскошелиться.