На скидки и распродажи можно не рассчитывать

В августе жители России смогут поехать отдохнуть за границу. Однако цены на перелеты будут недешевыми, предупредил первый вице-президент Ассоциации туроператоров РФ Владимир Канторович.

Дело в том, что по открывающимся в августе направлениям (Турция, Танзания и Великобритания) будут летать только регулярные рейсы. Цена на такие перелеты всегда выше, чем на чартерах.

Канторович также отметил, что соскучившиеся по заграничным поездкам россияне наверняка создадут ажиотаж вокруг билетов в перечисленные страны. Спрос будет высок, а значит рассчитывать на распродажи не приходится, передает телеканал "360".

При этом по турецкому направлению 1 августа стартуют рейсы в Стамбул и Анкару, 10 августа – в Анталию, Бодрум и Даламан. Самолеты в Великобританию будут садиться в Лондоне. Путешествующие в Танзанию смогут долететь до Занзибара, пишет "Царьград".

Как сообщало ранее "Утро.ру", в перечисленные страны будут летать рейсы из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.