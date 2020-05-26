Индексация составит почти 10%

С 1 августа в России повысят накопительные пенсии. Прибавка составит 9,13%. Об этом сообщает Пенсионный фонд (ПФР). Перерасчет пройдет в автоматическом режиме.

Повышение пенсии заметят 80 тысяч россиян, которые получают дополнительные ежемесячные выплаты за счет пенсионных накоплений. Сейчас эта доплата составляет в среднем 956 руб. в месяц.

Также на 7,99% будут проиндексированы выплаты пенсионерам, которые являлись участниками программы софинансирования и могли сами установить период, в течение которого накопленные средства им будут переводиться в качестве доплаты пенсии. Это 32 тысячи пожилых россиян.

На накопительную пенсию могут рассчитывать женщины старше 55 лет и мужчины после 60 лет, а также граждане, досрочно получившие право на заслуженный отдых. Однако пока большинство россиян получают накопленные средства единовременно после назначения страховой пенсии. Это происходит из-за того, что сумма на индивидуальных счетах граждан слишком маленькая, чтобы "растягивать" ее на долгие годы. Если человек не успеет получить накопительную пенсию, деньги отдадут его наследникам.

Ранее стало известно об очередной реформе, которая коснется пенсионных накоплений. Планы Минтруда уже раскритиковали эксперты – экономисты.