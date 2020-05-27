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Пенсии в июне выдадут досрочно

Пенсии в июне выдадут досрочно
Фото: Ведомости/ТАСС
Изменения затронут значительную часть пожилых граждан России

В июньский график выплаты пенсий внесены изменения. Об этом сообщает Пенсионный фонд (ПФР). Связано это с празднованием 12 июня Дня России.

В 2020 г. 12 июня выпадает на пятницу. Поскольку это государственный праздник, то большинство банков и почтовых отделений работать не будут. Чтобы пенсионеры, которые обычно в этот день получают выплаты, не остались без денег, было решено изменить график выплат.

Так, пожилые люди, которым пенсия приходит на карту 12-е и 13-е числа месяца, получат перевод досрочно 10 июня. Выплаты гражданам, которые ходят за деньгами в отделения Почты России или которым приносят наличку почтальоны на дом, будут зависеть от графика конкретного отделения – если 12 июня у его сотрудников выходной, то пенсии они выдадут 10 июня.

В ПФР рекомендовали гражданам, которым дата выдачи пенсий особенно важна, уточнять всю информацию в региональном отделении пенсионного фонда, передает "ФедералПресс".

Ранее стало известно, что в августе 2020 г. накопительную пенсию проиндексируют прочти на 10%.

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Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: pixabay.com Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Николай ВИКТОРОВ

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