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На три года раньше: безработных отправят на пенсию досрочно

На три года раньше: безработных отправят на пенсию досрочно
Фото:Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Коронавирус может повлиять на трудовое законодательство РФ

Потерявших работу пожилых россиян хотят отправлять не на биржу труда, а сразу на пенсию. Разработку соответствующего законопроекта подтвердила замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

"Инициатива, о которой мы говорим, позволяет выйти на пенсию не за два, а за три года до наступления пенсионного возраста", – уточнила она.

Сенатор напомнила, что, по действующему законодательству, человек может претендовать на оформление пенсии на два года раньше достижения пенсионного возраста, если он лишился работы из-за сокращения штата или в связи с ликвидацией организации. Сейчас из-за пандемии коронавируса ситуация с безработицей в стране обострилась. Поэтому Минтруд, Минэкономразвития и Минфин выступили с совместной инициативой отправлять безработных предпенсионеров на заслуженный отдых не на два, а на три года раньше положенного. Главное – чтобы человек к этому времени успел достичь определенного уровня трудового стажа.

По словам Бибиковой, межведомственная инициатива "находится в стадии обсуждения", передает "Парламентская газета". Сама сенатор считает эту идею весьма своевременной. Эксперты подтверждают: для пожилых рабочих мест не остается. Однако, по их мнению, причина не в коронавирусе, а в технологической революции. 

Ранее в России увеличили минимальное пособие по безработице в три раза. "Утро.ру" писало и о других пособиях для граждан РФ, оказавшихся в сложном материальном положении. При этом в Европе приняли свои меры для спасения голодающих людей.

Николай ВИКТОРОВ

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