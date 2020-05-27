Соцподдержка возрастет с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи

Президент России Владимир Путин провел совещание по занятости и безработице в стране с членами правительства. В ходе обсуждения насущных вопросов глава Минтруда Антон Котяков предложил увеличить некоторые пособия.

Так, например, министр считает, что доплату в 3 тыс. рублей на детей до 18 лет нужно предоставить тем, кто потерял работу до 1 марта. Михаил Мишустин же считает, что пособие нужно увеличить для всех безработных в стране. Также глава Минтруда предложил минимальный размер по безработице увеличить до 4,5 тыс. рублей на три месяца.

Индивидуальным предпринимателям, которым пришлось закрыть свое дело, власти хотят выделить пособие в размере 12130 рублей. Такую же сумму получат за три месяца те, кто потерял работу после 1 марта, напоминает издание URA.RU.

Сейчас в России 1,9 млн человек не трудятся. Пик же безработицы правительство ожидает в третьем квартале 2020 года.

Также Минтруд хочет организовать общественные работы для тех, кто оказался под риском увольнения. Компаниям, которые организуют такую деятельность для сотрудников, компенсируют часть расходов. А еще Котяков предложил закрепить в Трудовом кодексе удаленную и комбинированную занятость.

Президент России, в свою очередь, согласился с предложениями Минтруда.

Совещание Путина с правительством прошло в режиме онлайн. Трансляцию вел телеканал "Россия 24".