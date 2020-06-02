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Ветераны боевых действий на острове Даманский получили письмо из Пенсионного фонда России с требованием подписать согласие на возврат суммы, полученной ими к 75-летию Победы.
Участники пограничного конфликта на острове Даманский 1996 г. приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны, и вместе со всеми получили по 50 – 75 тыс. руб. к Дню Победы. Но после праздника "даламанцам" пришло письмо из ПФР, где сообщается, что материальная поддержка была им оказана ошибочно, и деньги нужно вернуть.
"Нужно заполнить заявление на добровольное возмещение излишне полученных сумм. Это, конечно, очень смешно, горько и обидно", – рассказал НТВ ветеран Павел Косицын.
Как пояснили в Амурском отделении ПФР, сначала они включили в список по юбилейным выплатам фронтовиков, воевавших во время Великой Отечественной войны, и приравненных к ним защитников Родины. Но потом пришло разъяснение, что в Указе президента РФ говорится только о ветеранах ВОВ, а деньги уже были перечислены и другим категориям ветеранов. Пришлось писать письма и требовать деньги назад.
В ПФР уверяют: все в порядке, перед "даламанцами" извинились, и они согласились вернуть деньги. А если кто-то их уже потратил, сможет возвращать частями – с ежемесячной пенсии.
В областной прокуратуре уже заявили, что проведут проверку и дадут оценку ситуации, передает "АСН24".
Ранее сообщалось, что более полутора миллионов россиян – ветеранов боевых действий и тружеников тыла – получат щедрые выплаты в честь 75-й годовщины победы над фашизмом.
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