Более миллиона стариков получат щедрый подарок от Путина
Россиян весной ждет приятный сюрприз в виде солидных денежных выплат. Так, более полумиллиона человек получат по 75 тыс. руб.
Цифра символизирует годовщину Великой Победы, которую в стране отметят 9 мая. Соответственно, на материальный бонус могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны.
Труженики тыла получат чуть скромнее выплату – по 50 тыс. руб. Всего с Днем, который в России вспоминают со слезами на глазах, деньгами поздравят 1 148 411 человек, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
"Они все ветераны, но относятся к разным группам по социальным льготам", – уточнил сенатор в беседе с "Российской газетой", назвав инициативу президента Владимира Путина "хорошим подарком ветеранам".
Впрочем, сам российский лидер неоднократно подчеркивал уважительное отношение к ветеранам. Владимир Владимирович – сын фронтовика. Отец президента Владимир Спиридонович был одним из защитников Невского пятачка в 1941 году.
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