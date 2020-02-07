Президент поздравит большими деньгами ветеранов и тружеников тыла

Россиян весной ждет приятный сюрприз в виде солидных денежных выплат. Так, более полумиллиона человек получат по 75 тыс. руб.

Цифра символизирует годовщину Великой Победы, которую в стране отметят 9 мая. Соответственно, на материальный бонус могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны.

Труженики тыла получат чуть скромнее выплату – по 50 тыс. руб. Всего с Днем, который в России вспоминают со слезами на глазах, деньгами поздравят 1 148 411 человек, отметил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

"Они все ветераны, но относятся к разным группам по социальным льготам", – уточнил сенатор в беседе с "Российской газетой", назвав инициативу президента Владимира Путина "хорошим подарком ветеранам".

Впрочем, сам российский лидер неоднократно подчеркивал уважительное отношение к ветеранам. Владимир Владимирович – сын фронтовика. Отец президента Владимир Спиридонович был одним из защитников Невского пятачка в 1941 году.