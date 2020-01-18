Нибиру
- До конца света осталось меньше недели: удар Нибиру неизбежен
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
405 новости
Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне каждый ветеран получил 75 тысяч рублей, а каждый труженик тыла по 50 тысяч.
Глава государства напомнил, что обычно эта сумма составляет по 10 тысяч ветеранам и по 5 тысяч труженикам тыла соответственно.
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице