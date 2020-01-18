Государство подготовило единовременную выплату для воевавших в Великую Отечественную войну

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне каждый ветеран получил 75 тысяч рублей, а каждый труженик тыла по 50 тысяч.

Глава государства напомнил, что обычно эта сумма составляет по 10 тысяч ветеранам и по 5 тысяч труженикам тыла соответственно.