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Путин приготовил ветеранам подарок к юбилею дня Победы

Государство подготовило единовременную выплату для воевавших в Великую Отечественную войну

Президент России Владимир Путин распорядился, чтобы к 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне каждый ветеран получил 75 тысяч рублей, а каждый труженик тыла по 50 тысяч. 

Глава государства напомнил, что обычно эта сумма составляет по 10 тысяч ветеранам и по 5 тысяч труженикам тыла соответственно. 

Сергей САЗОНОВ

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