Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Пенсионерам заплатят за отказ от работы в период коронавируса

Пенсионерам заплатят за отказ от работы в период коронавируса
Фото:Егор Алеев/ТАСС
Выплаты не превысят 70 тысяч рублей

Пенсионерам, вынужденным отказаться от работы из-за режима самоизоляции, в ближайшие дни поступят выплаты за период нетрудоспособности с 1 по 11 июня. Сумма для каждого будет рассчитана индивидуально, с учетом срока стажа и размера заработной платы.

Расчет выплат за карантин происходит по тем же правилам, что и при выдаче больничного из-за болезни, напоминает "Гарант". Если трудовой стаж человека 8 лет и выше, то ему полагается 100% заработка, но не более 69 тыс. 961 руб. 65 коп. в месяц. Деньги перечисляются из Фонда социального страхования напрямую гражданину.

Претендовать на оформление больничного из-за коронавируса могут работающие пенсионеры старше 65 лет и лица с хроническими заболеваниями, которые обязаны в период эпидемии соблюдать режим самоизоляции и при этом не могут работать удаленно. Оформление листа нетрудоспособности в этом случае происходит дистанционно. Сведения о наличии у сотрудника  цифрового документа о временной нетрудоспособности в ФСС передает работодатель. 

Правительство РФ уже четыре раза выносило постановление о выдаче работающим пенсионерам электронного больничного из-за коронавируса. Выплаты за первые три периода – с 6 по 19 апреля, с 20 по 30 апреля и с 12 по 29 мая – уже поступили.

Ранее было решено повысить пособия безработным и семьям с детьми.

Последние новости о ситуации с коронавирусом в России – в подборке "Утро.ру".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Подсмотрел у русских: немцы выдали неудобную правду о кораблях Маска

Американцы воспользовались космическими идеями, проверенными российским опытом

Свежая статистика по коронавирусу в России на 3 июня

За сутки COVID-19 обнаружили у 8536 человек

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

1000 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей