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Пенсии могут лишить: названы условия

Пенсии могут лишить: названы условия
Фото: Movementway/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Эксперт перечислил случаи, в которых можно остаться без выплат

Назначение пенсий не означает, что они будут постоянными. В некоторых ситуациях льгот можно лишиться. Адвокат Владимир Постанюк рассказал, в каких случаях государство перестает выплачивать деньги.

Первой причиной может стать ошибка при назначении пенсии, например, в исчислении стажа работы. В таком случае, по словам адвоката, выплаты придется вернуть Пенсионному фонду.

Статуса пенсионера также лишат, если его присвоили на основании ложных документов. Смена обстоятельств также является поводом для отмены выплат. Так, например, если гражданину снимают инвалидность, то деньги от государства он больше получать не будет.

Отменяют пенсии и детям, которым их назначали из-за потери кормильца в семье. Это происходит после 18 лет, если ребенок не продолжил обучение или окончил вуз в 23 года, отметил Постанюк.

По последним данным, в России 43,9 млн пенсионеров, на выплаты которым Пенсионный фонд в прошлом году потратил 8,6 триллиона руб., пишут "Аргументы и факты". Большая часть из них получает пенсию по старости.

Ранее ветеранов попросили вернуть деньги, которые они получили по случаю Дня Победы.

Карина СИРАЗОВА

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