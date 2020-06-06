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В России раскрыт массовый обман с перерасчетом пенсий

В России раскрыт массовый обман с перерасчетом пенсий
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Россияне теряют десятки тысяч рублей

Пенсионный фонд предупредил россиян о новой опасности. Оказывается, мошенники придумали, как нажиться с помощью перерасчета пенсий. Бесчестные юридические организации уговаривают стариков воспользоваться этой услугой, но обманывают их. 

Как сообщается на сайте Главного управления региональной безопасности Московской области, о новой мошеннической схеме стало известно после массовых жалоб людей. Россияне платят от 20 до 900 тысяч рублей, чтобы получить заполненное заявление на "перерасчет пенсий", средняя сумма которых оказывается всего 50 рублей. 

Злоумышленники звонят старикам и говорят, что они сотрудники ПФР. Мошенники уверяют людей, что им положена выплата, но чтобы ее получить, пенсионеры якобы должны раскрыть номер счета. Также старикам приходят сообщения о возмещении денег с сайтов, которые выглядят как портал госуслуг. Злоумышленники также пытаются заставить россиян заплатить госпошлину за будущую выплату. 

Эксперты отмечают, что сотрудники госведомств никогда не запрашивают личные данные. 

Полина ИВАНОВА

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