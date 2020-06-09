Контроль за государственными выплатами будет усилен

Проживающие в России граждане других стран, утратившие статус беженца, должны лишаться и права на пенсионное обеспечение. С такой инициативой выступило Министерство труда и соцзащиты. Оно предлагает внести соответствующие поправки в закон "О страховых пенсиях".

Если у иностранца заканчивается срок действия удостоверения беженца или он лишен этого статуса по каким-либо причинам, то это должно быть основанием и для прекращения начисления ему пенсии со стороны РФ, рассказали "Известиям" в ведомстве.

Для усиления контроля за государственными денежными выплатами Минтруда предлагает также вносить сведения о начислении пенсии иностранцам или лицам без гражданства в единый реестр в государственной информационной системе соцобеспечения, уточняет URA.RU. Если приезжего лишат статуса беженца, это сразу отразится в системе, и пенсионные начисления будут отменены.

По данным Росстата, на конец декабря 2019 г. в России проживали 487 иностранцев в статусе беженца, 5323 человека с удостоверением вынужденного переселенца и почти 42 тысячи граждан других стран, получивших в России временное убежище. Часть из них имеют право на получение российского гражданства, в том числе в упрощенном порядке.

Поправки Минтруда планируется вынести на обсуждение осенью 2020 года.

О том, за что гражданина России могут лишить пенсии, "Утро.ру" писало ранее.