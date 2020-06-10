Денежные льготы будут увеличиваться каждый год

Поправки к Конституции, голосование по которым начнется в конце июня, коснутся всех жителей России. Исключением не станут и пенсионеры. Эксперт объяснил, как изменятся выплаты, если новые правила вступят в силу.

В поправках о пенсиях сказано, что теперь они будут индексироваться каждый год. Причем новые правила нельзя будет изменить, сославшись, например, на отсутствие денег в бюджете, объяснила председатель комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Наталья Починок.

Также говорится о "справедливости" будущих пенсий. Впрочем, что именно это значит, в Конституции не уточняется.

Часть поправок направлена и на защиту прав трудящихся. Государство обещает, что минимальный размер оплаты труда будет не меньше прожиточного минимума, передает Ngs.ru.

Голосование по поправкам к Конституции пройдет с 25 июня по 1 июля. Некоторые регионы, включая Москву, смогут сделать это в онлайн-формате.

Ранее эксперт объяснил, за что в России можно лишиться пенсии.