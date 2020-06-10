Для получения денег нужно заполнить два заявления

Выплаты в размере 36390 руб. уже начали поступать россиянам, оформившим заявку на портале "Госуслуги" или в отделении ПФР. Кто этого еще не сделал, может не переживать: подать заявления можно до 1 октября 2020 г., сообщили в Пенсионном фонде.

Пособие в размере 12130 руб. за апрель, май и июнь положено гражданам, которые в период коронавируса оформили опекунство, в том числе временное, над детьми - сиротами и инвалидами, проживавшими в детских домах. Также деньги полагаются гражданам, которые взяли на себя обязанность по совместному проживанию и уходу за одинокими стариками и инвалидами, находившимися ранее в социальных учреждениях.

Для получения выплат нужно подать два заявления: за апрель – май и за июнь. Никаких документов, кроме СНИЛС и банковских реквизитов, указывать не нужно. Специалисты сами в течение 5 дней проверят право на пособие по специальному реестру. В случае одобрения заявки деньги поступят через три дня. Учитывая, что уже июнь, на счет может быть перечислено сразу 36390 рублей.

Важно, что 12130 руб. в месяц идут на каждого опекаемого, отмечает "Царьград".

Помимо этого, трудоспособные, но не работающие россияне могут рассчитывать на пособие в размере 1200 руб., если они ухаживают за инвалидом или пенсионером старше 80 лет, пишет "ФедералПресс". В зависимости от региона эта сумма может быть увеличена.