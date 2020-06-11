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Российские пенсионеры из незащищенных слоев населения могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в размере около 2 тыс. рублей. Об этом рассказала пенсионный эксперт Анастасия Киреева.
Она отметила, что решение о данной выплате и конкретных суммах будут принимать на уровне регионов страны.
Так, в Ленинградской области пожилые люди с минимальной пенсией получат по 2 тыс. рублей. Эксперт напомнила, что минимальная пенсия не превышает размеров прожиточного минимума. Для ленинградцев он составляет около 10 тыс. руб. Поэтому выплату могут ждать пенсионеры с такой пенсией и ниже.
Известно, что власти Тамбовской и Пензенской областей приняли аналогичные решения и выплатят местным пожилым россиянам по 1800 руб., пишет PRIMPRESS.
Напомним, в конце мая
Пенсионный фонд
уведомил, что с
1 августа в России повысят накопительные пенсии –
прибавка
составит 9,13%. Повышение должны заметить 80 тысяч граждан РФ.
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